Funerali di Aniello Scarpati a Napoli il dolore dei colleghi per Poliziotto morto in un incidente – Il video

(Agenzia Vista) Napoli, 05 novembre 2025 Tanta partecipazione e dolore ai funerali dell'assistente capo coordinatore della Polizia di Stato Aniello Scarpati, il carabiniere morto a Torre del Greco dopo essere stato investito da un Suv mentre era in servizio a bordo di una volante. Alla cerimonia, nella Chiesa Evangelica ADI, nelle vicinanze della stazione centrale di Napoli, hanno preso parte il Ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, l'Arcivescovo di Napoli, Monsignor Battaglia, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, il questore di Napoli, Maurizio Agricola e il Capo della Polizia, Vittorio Pisani. 🔗 Leggi su Open.online

