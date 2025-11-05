Turni di notte da guardia medica e poi l'ambulatorio al mattino per visitare pazienti, per un totale anche di 50 ore di lavoro alla settimana sulle spalle dei giovani medici che si affacciano alla professione. "Carichi insostenibili che portano addirittura ad abbandoni dei corsi da parte dei giovani, che fanno altre scelte. Il rischio è una desertificazione della medicina generale", avverte Roberto Pieralli dello Snami, che oggi ha organizzato un flash mob sotto le torri della Regione Emilia-Romagna per denunciare le condizioni della medicina di base nell'epoca del "ruolo unico" in occasione dello sciopero nazionale proclamato dalla sigla. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Funerale" dei medici di base sotto le Torri della Regione Emilia Romagna