Fuga in scooter contromano Un denunciato

Si sono dati alla fuga a bordo di uno scooter non appena gli agenti hanno intimato loro l’alt e, poco dopo, si sono schiantati contro un’auto: il passeggero è stato intercettato e denunciato, mentre proseguono le indagini per individuare il conducente. L’intervento degli agenti della polizia locale di Abbiategrasso risale all’ultimo fine settimana: due individui a bordo di uno scooter, poi risultato rubato, hanno attirato l’attenzione di un agente impegnato nel servizio scuole, a causa dell’alta velocità. La pattuglia della Locale, una volta intercettato il mezzo, ha effettuato un controllo sulla targa, appurando che lo scooter era stato rubato due giorni prima a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fuga in scooter contromano. Un denunciato

