Fu tentata induzione a dare utilità | annullata la sentenza per l’ex got di Lecce

Lecceprima.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE - Non fu induzione, ma tentata induzione indebita. Così la Corte di Cassazione ha riqualificato i fatti contestati a Marcella Scarciglia, ex giudice onorario del Tribunale di Lecce, e al cancelliere Amedeo Donno. Ieri sera la sesta sezione penale ha annullato la sentenza della Corte. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

