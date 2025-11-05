Fu tentata induzione a dare utilità | annullata la sentenza per l’ex got di Lecce
LECCE - Non fu induzione, ma tentata induzione indebita. Così la Corte di Cassazione ha riqualificato i fatti contestati a Marcella Scarciglia, ex giudice onorario del Tribunale di Lecce, e al cancelliere Amedeo Donno. Ieri sera la sesta sezione penale ha annullato la sentenza della Corte. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
