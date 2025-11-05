Fu omicidio stradale Due uomini a processo

Omicidio stradale. È questa l’accusa mossa a due uomini per la morte di Rocco Pizzulo, 40enne originario di Avellino e residente a Carpi, sposato e padre di due bambini: il fascicolo aperto sul tragico evento è approdato ieri all’udienza preliminare davanti al giudice Andrea Rat. Pizzulo morì il 10 giugno 2023 dopo due giorni di agonia, a seguito di un incidente nella zona industriale di Bagnolo. Lo schianto avvenne in via Fermi nella mattina dell’8 giugno, quando Pizzulo, alla guida di uno scooter Sym 500, era a pochi minuti dall’arrivo dalla Meta Cgm in via Villa a Reggio, dove lavorava come responsabile di magazzino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Fu omicidio stradale". Due uomini a processo

