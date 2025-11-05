Frustalupi e Galli a StileTv sul Napoli e Conte

Frustalupi a Stile TV: “La finale vinta contro la Juventus è la mia partita della vita.”. A StileTv, nel corso della trasmissione “Salite sulla Giostra” di Raffaele Auriemma, è intervenuto Nicolò Frustalupi, ex viceallenatore del Napoli “Cavani, Lavezzi ed Hamsik oggi giocherebbero in gran parte delle squadre d’Europa. Hanno fatto le nostre fortune, così come delle squadre in cui sono andati dopo. Sono stati dei campioni. Il nostro Napoli era formato da ragazzi che non avevano mai giocato la Champions e vi si approcciavano per la prima volta, così come noi dello staff. Il Napoli di adesso ha vinto due scudetti e ha partecipato alle Coppe per 15 anni, quindi è più consapevole delle sue forze. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Frustalupi e Galli a StileTv sul Napoli e Conte

Altri contenuti sullo stesso argomento

IL PENSIERO - Galli: "Conte è uno che richiama sempre alla compattezza del gruppo e dell’ambiente" - A StileTv, nel corso della trasmissione “Salite sulla Giostra”, è intervenuto Filippo Galli, match analyst: “Ormai in Europa non c’è nulla di scontato, bisogna stare attenti ai molti impegni. Segnala napolimagazine.com

Frustalupi: "Napoli favorito per lo scudetto ma perdere Lobotka può pesare. Politano? Tra i leader dello spogliatoio" - A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Frustalupi, allenatore ed ex vice del Napoli. Da msn.com

Frustalupi: "Napoli, per Conte mercato top. Noi non abbiamo avuto tempo" - “La squadra era forte, è vero che veniva da un decimo posto in una stagione nata male e finita peggio, però i valori c’erano”. Come scrive tuttomercatoweb.com