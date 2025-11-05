frustalupi e galli a stiletv sul napoli e conte

Frustalupi a Stile TV: “La finale vinta contro la Juventus è la mia partita della vita.”. A StileTv, nel corso della trasmissione “Salite sulla Giostra” di Raffaele Auriemma, è intervenuto Nicolò Frustalupi, ex viceallenatore del Napoli “Cavani, Lavezzi ed Hamsik oggi giocherebbero in gran parte delle squadre d’Europa. Hanno fatto le nostre fortune, così come delle squadre in cui sono andati dopo. Sono stati dei campioni. Il nostro Napoli era formato da ragazzi che non avevano mai giocato la Champions e vi si approcciavano per la prima volta, così come noi dello staff. Il Napoli di adesso ha vinto due scudetti e ha partecipato alle Coppe per 15 anni, quindi è più consapevole delle sue forze. 🔗 Leggi su Parlami.eu

