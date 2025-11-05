Frontali moto e distrazioni | perché il 2025 è l’anno più tragico sulle strade di Brescia
Oksana Litvinova e Daniela Bratelli: la prima e l'ultima vittima delle strade bresciane nel 2025. Entrambe madri, entrambe di 45 anni, entrambe morte sotto gli occhi dei propri figli. Due destini spezzati lungo due delle arterie più pericolose della provincia.Daniela è spirata nel pomeriggio di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Perse una gamba in moto: risarcito con 1,5 milioni Frontale con cinque feriti, due sono gravi Sciame sismico in Val Parma sulla frana di Corniglio Parma-Bologna: pagelle, commenti e interviste Calcio: tutti i campionati dilettanti L'inserto "Economia": la crisi ted - facebook.com Vai su Facebook