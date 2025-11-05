Frontale alla Crocetta | un ferito

Frontale tra due auto stamattina alla Crocetta: per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate, causando un ferito che comunque non ha riportato gravi conseguenze. Sul posto è intervenuto il 118. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

