Frontale a Palazzolo due persone rimaste incastrate fra le lamiere

Incidente a Palazzolo, poco prima delle 13 e 30 di oggi, lungo la statale 14. Due autovetture si sono scontrate frontalmente. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno operato in sinergia con il personale sanitario per estrarre due persone che erano intrappolate negli abitacoli delle macchine. 🔗 Leggi su Udinetoday.it