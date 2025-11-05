Frode fiscale sequestro da oltre 800mila euro a due imprenditori di Viterbo
Evasione totale e fatture false, un'indagine della Guardia di finanza ha portato a un provvedimento di sequestro per oltre 800mila euro nei confronti di due imprenditori attivi nella provincia di Viterbo con una società che produce poltrone e divani. Bloccati nei giorni scorsi conti correnti. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
