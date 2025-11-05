Frode da 10 milioni sul Superbonus arrestato imprenditore edile | fatturava lavori mai svolti

Un imprenditore romano è stato arrestato per una frode sui bonus edilizi da 10 milioni di euro. Fatture false per lavori mai eseguiti e crediti d’imposta fittizi: coinvolti anche tre tecnici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

LATINA. La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per oltre 5 milioni di euro in un’operazione contro una frode fiscale. Un professionista romano e un amministratore di una società piacentina sono accusati di aver creato e rivenduto crediti d’imposta falsi, utili - facebook.com Vai su Facebook

Frode da 10 milioni sul Superbonus, arrestato imprenditore edile: fatturava lavori mai svolti - Un imprenditore romano è stato arrestato per una frode sui bonus edilizi da 10 milioni di euro. fanpage.it scrive

Roma – Frode da oltre 10 milioni sul Superbonus: arrestato imprenditore edile, tre professionisti interdetti - I quattro sono gravemente indiziati, a vario titolo, di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, emissione di fatture per operazioni inesi ... Come scrive etrurianews.it

La truffa del Superbonus a Roma, lavori fantasma e maxi frode da 10 milioni di euro - Nei palazzi che dovevano essere ristrutturati i lavori non sono più andati avanti, le finestre e i cornicioni sono rimasti danneggiati. Come scrive romatoday.it