Frode da 10 milioni sul Superbonus arrestato imprenditore edile | fatturava lavori mai svolti

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un imprenditore romano è stato arrestato per una frode sui bonus edilizi da 10 milioni di euro. Fatture false per lavori mai eseguiti e crediti d’imposta fittizi: coinvolti anche tre tecnici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

