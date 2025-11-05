Il fiume Frigido resta al centro dell’attenzione per il rischio idrogeologico e il timore di esondazioni che ritorna ormai ad ogni pioggia. E chiamano in causa il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord il deputato Andrea Barabotti e capogruppo della Lega in consiglio comunale a Massa Filippo Frugoli. Chiedono infatti "risposte e interventi urgenti per la sicurezza del fiume" con una PEC inviata al Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord. "Da anni – sottolineano Barabotti e Frugoli – denunciamo criticità legate all’innalzamento del letto del Frigido e alla fragilità degli argini, soprattutto nel tratto urbano" E sottolineano che le condizioni del fiume "aumentano sensibilmente il rischio di esondazioni e destano grande preoccupazione tra i cittadini, in particolare nei quartieri più esposti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Frigido ad alto rischio: "Tempestività e chiarezza da Consorzio e Regione"