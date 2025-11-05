Frendrup resta di moda | nuovi contatti con Inter e Roma | CMIT
Il Genoa può cederlo a gennaio per giugno: i dettagli Inter e Roma continuano a monitorare da vicino le prestazioni di Morten Frendrup. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, nelle scorse settimane entrambi i club hanno avuto nuovi contatti con il Genoa, che ripartirà da Daniele De Rossi dopo le dimissioni di Vieira e il brevissimo interregno Criscito-Murgita che ha regalato la prima vittoria in campionato. Frendrup resta di moda: nuovi contatti con Inter e Roma (AnsaFoto) – Calciomercato.it Tra i migliori nella fase di interdizione del nostro campionato, Frendrup è da tempo oggetto di interesse delle grandi di Serie A. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
