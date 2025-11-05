Fregene location del film Ho bisogno del tuo amore | iniziate le riprese

Fiumicino, 5 novembre 2025 – Sono iniziate oggi a Fregene le riprese del film “Ho bisogno del tuo amore” di Ernesto Maria Censori. E questo conferma ancora una volta l a predilezione di molti registi per il nostro litorale come location di varie produzioni cinematografiche. Per permettere lo svolgimento delle riprese, con apposita ordinanza dirigenziale, è stata istituita la seguente disciplina traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti: – Istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata in Via Castellamare dal civico 132 fino all’intersezione con Via Giulianova negli stalli adibiti a parcheggio dalle ore 00:00 del giorno 05 novembre alle ore 24. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it