Freddo ed elettrodomestici | la sostenibilità che conviene all’industria
Tra gli stand di BolognaFiere, il confronto tra imprese e mondo scientifico richiama una sfida urgente: conciliare crescita e tutela del pianeta. Refrigera 2025 e Applitech 2025 diventano il palcoscenico dove strategie industriali e responsabilità ambientale si intrecciano, con dati, visioni e obiettivi che riguardano l’intera filiera del freddo e degli elettrodomestici. Tecnologie del freddo, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
