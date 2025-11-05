Frattesi Juve clamorosa indiscrezione di mercato | c’è anche l’ipotesi di scambio con l’Inter che coinvolgerebbe quel bianconero! Ultime

di Luca Fioretti Frattesi Juve, la suggestione lanciata da Bargiggia: il centrocampista dell’Inter e Locatelli coinvolti in uno scambio a gennaio. Le ultimissime. Una bomba di calciomercato Juve che arriva in un momento in cui la squadra ha appena ritrovato l’equilibrio. L’indiscrezione è stata lanciata dal giornalista Paolo Bargiggia e riguarda un clamoroso scambio di prestiti che vedrebbe coinvolti due centrocampisti della Nazionale, entrambi con un passato nel Sassuolo: Davide Frattesi e Manuel Locatelli. Mercato Juve: i dettagli dello scambio Frattesi-Locatelli. Secondo la ricostruzione di Bargiggia, la Juventus «starebbe valutando un clamoroso scambio di prestiti a gennaio» che vedrebbe l’azzurro dell’Inter sbarcare a Torino e Locatelli fare il percorso inverso, tornando a Milano (sponda nerazzurra). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Frattesi Juve, clamorosa indiscrezione di mercato: c’è anche l’ipotesi di scambio con l’Inter che coinvolgerebbe quel bianconero! Ultime

Contenuti che potrebbero interessarti

Locatelli all'Inter e Frattesi alla Juve Per Paolo Bargiggia, a gennaio potrebbe nascere questo scambio tra Juventus e Inter Ti piacerebbe vedere Davide Frattesi con Spalletti #Juventus #Frattesi #SpazioJ - facebook.com Vai su Facebook

LA GUFATA Se stecca Haaland l'Italia può fare festa ️ Mai così Hojlund️ Frattesi e l'Inter Rinnovo in sospeso Juve, blitz per Molina E in estate Norton-Cuffy️ La prima pagina del Corriere dello Sport di sabato 11 ottobre $Corrieredellosport - X Vai su X

Calciomercato Juventus, clamorosa indiscrezione: possibile scambio con l’Inter a gennaio. Cosa sappiamo su questa operazione di calciomercato - Calciomercato Juventus: ipotesi di scambio clamoroso con l’Inter, Locatelli- Lo riporta calcionews24.com

Juve-Inter, clamoroso scambio di prestiti Frattesi-Locatelli con il nodo David da sciogliere subito per Spalletti - Inter che annuncia anche altri movimenti a gennaio quando David potrebbe partire: decidono Spalletti e la Champions ... Riporta sport.virgilio.it

Mercato Juventus, Bargiggia a sorpresa: «Locatelli all’Inter e Frattesi alla Juve, scambio di prestiti da seguire a gennaio!» - Mercato Juventus, Paolo Bargiggia ha svelato lo scenario a sorpresa con Locatelli all’Inter e Frattesi alla Juve in uno scambio di prestiti a gennaio Una suggestione che ha del clamoroso, un’ipotesi d ... Lo riporta juventusnews24.com