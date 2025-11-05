Frattesi Juve clamorosa indiscrezione di mercato | c’è anche l’ipotesi di scambio con l’Inter che coinvolgerebbe quel bianconero! Ultime

Juventusnews24.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Luca Fioretti Frattesi Juve, la suggestione lanciata da Bargiggia: il centrocampista dell’Inter e Locatelli coinvolti in uno scambio a gennaio. Le ultimissime. Una bomba di  calciomercato Juve  che arriva in un momento in cui la squadra ha appena ritrovato l’equilibrio. L’indiscrezione è stata lanciata dal giornalista  Paolo Bargiggia  e riguarda un clamoroso scambio di prestiti che vedrebbe coinvolti due centrocampisti della Nazionale, entrambi con un passato nel Sassuolo: Davide Frattesi e Manuel Locatelli. Mercato Juve: i dettagli dello scambio Frattesi-Locatelli. Secondo la ricostruzione di  Bargiggia, la  Juventus   «starebbe valutando un clamoroso scambio di prestiti a gennaio» che vedrebbe l’azzurro dell’Inter sbarcare a Torino e  Locatelli  fare il percorso inverso, tornando a Milano (sponda nerazzurra). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

