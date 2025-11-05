Frascati Scherma per Iaquinta un doppio trionfo nella tappa di coppa del Mondo under 20
Frascati (Rm) – Un week-end da sogno. Emanuele Iaquinta, promettente atleta del Frascati Scherma, ha spopolato nella tappa di Coppa del Mondo Under 20 andata in scena a Istanbul (Turchia). Il bravo fiorettista ha vinto sia la prova individuale che quella a squadre con l'Italia, dimostrando di.
