Frane al via i lavori di consolidamento del quartiere di San Giusto a Misilmeri
Aggiudicati a Misilmeri i lavori di messa in sicurezza del quartiere San Giusto. La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione siciliana Renato Schifani e diretta da Sergio Tumminello, ha definito le relative procedure.
COMUNICAZIONE Si comunica che all'altezza delle frane che si sono verificate sulla via Santa Lucia fra febbraio e marzo, la ditta incaricata sta allestendo il cantiere chiudendo anche materialmente la strada. I lavori dovrebbero durare circa 3 mesi.
Frane, al via consolidamento del quartiere di San Giusto a Misilmeri. Schifani: "3 milioni per il recupero dell'area" - «Con questo importante investimento economico – afferma il presidente Schifani – proseguiamo nel percorso di tutela del territorio e di riqualificazione dei centri urbani, garantendo un bene primario ...
