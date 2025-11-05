Franco Bertolotti ucciso sulle strisce mentre va dal fornaio | caccia al pirata in fuga Il pensionato trascinato per dieci metri

Milano - Il pirata ha un nome e un cognome, ma non è stato ancora rintracciato. Gli agenti della polizia locale gli stanno dando la caccia dalle 12 di oggi, quando, al volante di un furgone a noleggio, ha travolto sulle strisce pedonali il pensionato di 87 anni Franco Bertolotti, che abitava a pochi passi dal luogo in cui è stato ucciso. Stando a quanto emerso finora dalle indagini dei ghisa del Nucleo Radiomobile, l’anziano era già al centro di via Fratelli Bronzetti nel momento in cui l’autocarro gli è piombato addosso, all’incrocio con via Macedonio Melloni: l’ottantasettenne è stato sbalzato a terra e trascinato sull’asfalto per una decina di metri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Franco Bertolotti ucciso sulle strisce mentre va dal fornaio: caccia al pirata in fuga. Il pensionato trascinato per dieci metri

