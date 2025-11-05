Franco Bertolotti travolto e ucciso da un furgone a Milano | è caccia al pirata della strada

Franco Bertolotti è l'uomo che è stato travolto e ucciso da un furgone a Milano. È stato investito mentre stava attraversando le strisce pedonali. Il conducente del veicolo è scappato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Milano, 86enne investito sulle strisce e ucciso in via Fratelli Bronzetti: caccia al pirata della strada - La vittima si chiamava Franco Bertolotti, stava andando a comprare il pane quando è stato travolto all'incrocio con via Macedonio Melloni, in una zona molto frequentata. Lo riporta milano.corriere.it