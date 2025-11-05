Franco Baresi torna sui social dopo la malattia e l' intervento | Viva la vita
Tre parole - "Viva la vita" - in cui c'è tutta la determinazione di chi non molla. Sono quelle scritte su Instagram da Franco Baresi, ex calciatore e icona del Milan dei tempi d'oro. Baresi, 65 anni e vicepresidente onorario dei rossoneri, è stato operato ai polmoni per rimuovere un nodulo e. 🔗 Leggi su Today.it
Approfondisci con queste news
ULTIM'ORA Franco Baresi rompe il silenzio dopo la delicata operazione - facebook.com Vai su Facebook
Franco Baresi ricompare sui canali social: "Viva la vita" - X Vai su X
Franco Baresi torna sui social dopo la grave malattia: "Viva la vita" - Sono le parole scritte su Instagram da Franco Baresi, ex calciatore e simbolo vivente del Milan più bello della storia. Lo riporta milanotoday.it
Franco Baresi torna sui social dopo i problemi di salute: "Viva la vita" - Tre mesi fa il Milan pubblicò un comunicato sul proprio sito ufficiale che colpì negativamente tutti gli appassionati di calcio e non solo:. Come scrive tuttomercatoweb.com
Franco Baresi, l'ex Milan torna sui social dopo l'intervento ai polmoni: «Viv la vita» - Franco Baresi, ex capitano e leggenda del Milan, è tornato a dare notizie di sé attraverso i propri canali social, a pochi mesi dall'operazione ai polmoni, dovuta ad un ... ilmessaggero.it scrive