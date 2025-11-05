Franco Baresi la bella notizia è appena arrivata | Mio capitano!

A distanza di esattamente tre mesi dalla notizia del suo intervento chirurgico, Franco Baresi è tornato a comunicare con i suoi fan attraverso i social media, regalando un messaggio di speranza e positività. L’ex calciatore e attuale vicepresidente del Milan ha pubblicato quattro immagini significative: la prima mostra la bandiera del Milan, simbolo della sua vita sportiva, mentre le altre lo ritraggono sul campo da gioco, il suo ambiente naturale. Le tre parole del capitano. Il messaggio scritto da Baresi è conciso ma carico di significato emotivo: solo tre parole, “Viva la vita”. Questo breve ma intenso testo rappresenta un ringraziamento e un inno alla gioia di vivere dopo il percorso medico affrontato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

