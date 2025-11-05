Francia urla Allah Akbar e si lancia con l’auto | attacco shock in strada
Un grave episodio di violenza ha scosso la tranquilla isola di Oléron, sulla costa atlantica della Francia, dove un automobilista ha investito deliberatamente diversi pedoni e ciclisti in più località dell’isola. Il bilancio provvisorio parla di almeno dieci feriti, di cui quattro in condizioni gravi. L’uomo, un 35enne già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dopo un inseguimento e ora si trova sotto interrogatorio. A rendere noto l’accaduto è stata la procura di La Rochelle, che ha aperto un’inchiesta con l’accusa di tentato omicidio. Il procuratore Arnaud Laraize ha confermato che il sospetto, al momento dell’arresto, ha urlato “Allah Akbar”, circostanza che spinge gli inquirenti a non escludere una pista terroristica, sebbene il movente resti al momento da chiarire. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
