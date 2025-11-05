Francia urla Allah Akbar e investe diverse persone | almeno 10 feriti
Investe diverse persone in strada all’urlo di Allah Akbar: almeno dieci i feriti di cui quattro gravi Un automobilista ha investito deliberatamente diverse persone in diverse località dell’isola di Oléron, sulla costa atlantica della Francia. Ferite almeno dieci persone, quattro delle quali in modo grave, prima di essere arrestato. A renderlo noto, la procura, che . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Approfondisci con queste news
Scopre il marito 80enne in auto con una ragazza sua dipendente: le urla in strada diventano un audio virale. Il caso a Frosinone - facebook.com Vai su Facebook
Francia, auto sui passanti in Oléron: 5 feriti, tre sono gravi. Arrestato, «ha urlato Allah Akbar» - Un automobilista ha investito alcuni passanti in due diverse località dell'Isola d'Oléron, sulla costa atlantica della Francia. Da msn.com
Urla «Allahu Akbar» e investe dieci persone, poi tenta di incendiare l’auto con bombole di gas: tre feriti gravi in Francia - Poi ha cercato di dare fuoco alla propria auto, all’interno della quale gli agenti ... leggo.it scrive
Paura in Francia, auto travolge 10 persone a Oléron. Fermato un 35enne: “Ha urlato Allah Akbar” - Un uomo ha investito in auto diverse persone in più zone dell'isola di Oléron, sulla costa atlantica della Francia. Si legge su fanpage.it