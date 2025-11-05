Francia urla Allah Akbar e investe diverse persone | almeno 10 feriti

Lidentita.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Investe diverse persone in strada all’urlo di Allah Akbar: almeno dieci i feriti di cui quattro gravi Un automobilista ha investito deliberatamente diverse persone in diverse località dell’isola di Oléron, sulla costa atlantica della Francia. Ferite almeno dieci persone, quattro delle quali in modo grave, prima di essere arrestato. A renderlo noto, la procura, che . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

francia urla allah akbar e investe diverse persone almeno 10 feriti

© Lidentita.it - Francia, urla Allah Akbar e investe diverse persone: almeno 10 feriti

Approfondisci con queste news

francia urla allah akbarFrancia, auto sui passanti in Oléron: 5 feriti, tre sono gravi. Arrestato, «ha urlato Allah Akbar» - Un automobilista ha investito alcuni passanti in due diverse località dell'Isola d'Oléron, sulla costa atlantica della Francia. Da msn.com

francia urla allah akbarUrla «Allahu Akbar» e investe dieci persone, poi tenta di incendiare l’auto con bombole di gas: tre feriti gravi in Francia - Poi ha cercato di dare fuoco alla propria auto, all’interno della quale gli agenti ... leggo.it scrive

francia urla allah akbarPaura in Francia, auto travolge 10 persone a Oléron. Fermato un 35enne: “Ha urlato Allah Akbar” - Un uomo ha investito in auto diverse persone in più zone dell'isola di Oléron, sulla costa atlantica della Francia. Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Francia Urla Allah Akbar