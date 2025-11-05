Francia urla Allah akbar e investe dieci persone | tre sono ferite gravemente Torna lo spettro del terrorismo?

La Francia torna a tremare per il timore degli attacchi terroristici, dopo l’investimento di 10 persone sull’isola di Oleron da parte di un automobilista. L’uomo, come ha riferito Le Parisien, ha urlato “Allah akbar” (Allah è grande) prima di investire le persone. In seguito, le forze dell’ordine sono riuscite ad arrestarlo, anche se tre persone sono rimaste ferite gravemente. Come ha spiegato il pubblico ministero di La Rochelle, Arnaud Laraize, la procura antiterrorismo “non è coinvolta in questa fase” delle indagini. Nonostante ciò, è stato aperto un fascicolo d’inchiesta per tentato omicidio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

