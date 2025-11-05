Francia un uomo grida Allah Akbar poi investe con l’auto dieci persone | 4 sono gravi

Pochi minuti dopo il gesto folle, l'uomo è stato fermato dalla polizia mentre tentava di appiccare il fuoco al suo veicolo. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Francia, un uomo grida “Allah Akbar” poi investe con l’auto dieci persone: 4 sono gravi

