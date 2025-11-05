Francia Shein inaugura negozio nel cuore di Parigi tra proteste e polemiche

(Adnkronos) – Tra le polemiche e le proteste, accentuate dallo scandalo della bambola sessuale dai tratti infantili venduta online dal gigante asiatico dell'e-commerce, Shein inaugura oggi il primo negozio fisico al mondo, nel cuore di Parigi, al sesto piano dello storico grande magazzino Bhv, con tanto di polizia antisommossa schierata a presidio del centro della . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

News recenti che potrebbero piacerti

Bufera su Shein: il colosso cinese è nel mirino della Francia per la vendita online di bambole di natura pedopornografica. Gli articoli sono stati prontamente rimossi ma il caso è scoppiato https://www.donnamoderna.com/news/attualita/bambole-pedopornogr - facebook.com Vai su Facebook

#shein, in vendita bambole gonfiabili con le sembianze di bambine: è bufera in Francia. «Orribili e illegali» - X Vai su X

Francia, Shein inaugura negozio nel cuore di Parigi tra proteste e polemiche - Ma il gigante asiatico non si ferma e ora programma altre 5 aperture tra cui Digione, Grenoble e Reims ... Riporta adnkronos.com

Shein denunciata in Francia per aver messo in vendita delle bambole gonfiabili con l’aspetto di bambine (ora ritirate dal commercio) - Shein denunciata in Francia per aver messo in vendita delle bambole gonfiabili con l'aspetto di bambine (ora ritirate dal commercio) ... Si legge su blitzquotidiano.it

Francia, tutti contro Shein: dall’e-commerce alla presenza dei negozi fisici nelle gallerie commerciali - commerce alla presenza dei negozi fisici nelle gallerie commerciali ... Come scrive igizmo.it