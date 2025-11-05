Francia Shein inaugura negozio nel cuore di Parigi tra proteste e polemiche

(Adnkronos) – Tra le polemiche e le proteste, accentuate dallo scandalo della bambola sessuale dai tratti infantili venduta online dal gigante asiatico dell'e-commerce, Shein inaugura oggi il primo negozio fisico al mondo, nel cuore di Parigi, al sesto piano dello storico grande magazzino Bhv, con tanto di polizia antisommossa schierata a presidio del centro della . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

