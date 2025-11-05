Francia nuovo attacco islamista | dieci feriti a Oléron L’assalitore gridava Allah u Akbar

La Francia torna a vivere ore di paura dopo l’ennesimo attacco di matrice islamista. Questa mattina un automobilista ha investito deliberatamente diversi pedoni e ciclisti in più punti dell’isola di Oléron, sulla costa atlantica, ferendo almeno dieci persone, quattro delle quali in modo grave, prima di essere bloccato dalle forze dell’ordine. L’uomo, un 35enne residente nella zona, avrebbe gridato più volte « Allah u Akbar » ( Allah è grande) al momento dell’arresto, secondo quanto riferito dal procuratore di La Rochelle, Arnaud Laraize. L’attacco è avvenuto lungo la strada che collega Dolus d’Oléron a Saint-Pierre d’Oléron, in una tranquilla area balneare frequentata da residenti e turisti. 🔗 Leggi su Panorama.it

