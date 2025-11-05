Francia lancia auto su persone | feriti

12.20 Un automobilista, al grido di "Allahu Akbar", ha deliberatamente investito i passanti in diverse località dell'isola atlantica francese di Oléron. Almeno dieci le persone ferite, di cui 4 in modo grave, riferisce la Procura, che ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. L'automobilista, un 35enne che risiede sull'isola, ha investito pedoni e ciclisti sulla strada che collega Dolus e Saint-Pierre d'Oléron. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Argomenti simili trattati di recente

La Francia di Lecornu e il tramonto faticoso della Quinta Repubblica https://www.lavocedelpatriota.it/la-francia-di-lecornu-e-il-tramonto-faticoso-della-quinta-repubblica/ - facebook.com Vai su Facebook

Francia, auto contro un gruppo di persone: un morto e cinque feriti - Tre individui sono stati fermati e la procura ha avviato un’indagine con le ipotesi di omicidio e tentato omicidio. lettera43.it scrive

Dopo una lite in un bar si lancia sulla folla con l’auto: un morto e 5 feriti a Evreux, in Francia - Un'auto ha investito un gruppo di persone nel centro di Evreux, in Francia uccidendone una e ferendone altre 5. Lo riporta fanpage.it

Paura in Francia, auto sulla folla a Evreux: un morto e almeno cinque feriti. Scattano tre arresti - Auto sulla folla in Francia: tre persone sono state prese in custodia ed è stata aperta un'inchiesta per omicidio e tentato omicidio. Come scrive affaritaliani.it