Francia investe pedoni su isola d’Oléron gridando ‘Allah Akbar’

 Un uomo a bordo di un’auto ha investito diverse persone sull’isola d’Oléron, sulla costa atlantica della  Francia. La procura de La Rochelle ha riferito che l’uomo, che secondo la stampa locale sarebbe un 35enne, è stato arrestato e al momento del fermo ha gridato ‘Allah Akbar’. La procura aggiunge che l’arresto è stato complicato ed è stato usato un Taser. Secondo Bfmtv, dopo la folle corsa l’uomo ha fermato il suo veicolo e ha tentato di dargli fuoco. I feriti sono in totale 10, fra cui ci sono sia pedoni sia ciclisti. Il ministro dell’Interno, Laurent Nuñez, si sta recando sul posto su richiesta del primo ministro e secondo Bfmtv dovrebbe arrivare alla sede della gendarmerie della île d’Oléron intorno alle 14. 🔗 Leggi su Lapresse.it

