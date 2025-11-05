Francia investe dieci pedoni e grida Allah Akbar poi tenta di dare fuoco alla sua auto
Paura e sgomento in Francia, dove un automobilista ha deliberatamente investito diversi pedoni e ciclisti, ferendo dieci persone, tre delle quali in gravi condizioni, sull’isola atlantica di Oléron, meta turistica molto frequentata nel dipartimento della Charente-Maritime.L'attentatore già noto. 🔗 Leggi su Today.it
