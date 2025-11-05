Francia investe dieci pedoni e grida Allah Akbar poi tenta di dare fuoco alla sua auto

Today.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura e sgomento in Francia, dove un automobilista ha deliberatamente investito diversi pedoni e ciclisti, ferendo dieci persone, tre delle quali in gravi condizioni, sull’isola atlantica di Oléron, meta turistica molto frequentata nel dipartimento della Charente-Maritime.L'attentatore già noto. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Auto su pedoni in Francia, 10 persone investite - Un uomo ha investito deliberatamente con la propria macchina dieci persone, tra cui pedoni e un ciclista, sull'isola d'Oléron, a ovest della Francia. Si legge su avvenire.it

francia investe dieci pedoni**Francia: automobilista investe 10 persone al grido di 'Allahu Akbar', 3 feriti gravi** - Un uomo ha investito deliberatamente con la propria macchina dieci persone, tra cui pedoni e un ciclista, sull'isola ... Secondo iltempo.it

francia investe dieci pedoniInveste pedoni e ciclisti... Poi dà fuoco al mezzo - Poi dà fuoco al mezzo Presunto attentato sull'isola d'Oléron in Francia. Lo riporta laregione.ch

Cerca Video su questo argomento: Francia Investe Dieci Pedoni