Francia in auto travolge dieci persone | 4 sono gravi Ha gridato Allah Akbar
Auto lanciata sulla folla sull'isola d'Oléron: feriti pedoni e cicilisti. L'uomo, 35enne già noto alle forze dell'ordine, quando è stato arrestato ha gridato Allah Akbar . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Paura in Francia, auto travolge 10 persone a Oléron. Fermato un 35enne: “Ha urlato Allah Akbar” - Un uomo ha investito in auto diverse persone in più zone dell'isola di Oléron, sulla costa atlantica della Francia. Come scrive fanpage.it
