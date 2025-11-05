Auto lanciata sulla folla sull'isola d'Oléron: feriti pedoni e cicilisti. L'uomo, 35enne già noto alle forze dell'ordine, quando è stato arrestato ha gridato Allah Akbar . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Francia, in auto travolge dieci persone: 4 sono gravi. «Ha gridato Allah Akbar»