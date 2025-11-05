L'incidente si è verificato intorno alle 8:45 di questa mattina. Alcuni feriti sono stati trasportati in elicottero all'Ospedale Universitario di Poitiers e un'unità di supporto psicologico è stata istituita sul luogo dell'incidente. Al momento, non vi sono notizie sulla possibilità che l'aggressore soffra di disturbi psichiatrici. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Francia, in auto investe 10 tra pedoni e ciclisti: durante l’arresto grida “Allah Akbar”