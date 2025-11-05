Francia il governo sospende Shein dopo lo scandalo delle bambole pedopornografiche
Parigi annuncia lo stop alla piattaforma online finché l’azienda non garantirà la conformità alle norme francesi. Il provvedimento arriva mentre si inaugura il primo negozio fisico tra proteste e file di clienti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
