Francia grida Allahu Akbar e investe dieci persone sull’isola di Oléron

Ilprimatonazionale.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 5 nov – Un uomo di 35 anni, residente sullisola di Oléron, sulla costa atlantica francese, ha investito deliberatamente pedoni e ciclisti lungo la strada che collega Dolus-d’Oléron a Saint-Pierre-d’Oléro n, gridando “ Allahu Akbar ” al momento dell’arresto. L’attacco è avvenuto intorno alle 8:45 del mattino. Ancora terrore in Francia. Secondo la procura di La Rochelle, l’automobilista ha colpito diverse persone in più punti del tragitto, provocando dieci feriti, quattro dei quali in gravi condizioni. Alcune vittime, di età compresa tra i 22 e i 67 anni, sono state trasportate in elicottero all’ospedale universitario di Poitiers. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

francia grida allahu akbar e investe dieci persone sull8217isola di ol233ron

© Ilprimatonazionale.it - Francia, grida “Allahu Akbar” e investe dieci persone sull’isola di Oléron

Argomenti simili trattati di recente

francia grida allahu akbarAttentato in Francia, grida “Allahu Akbar” e travolge i passanti con l’auto: arrestato - Nuovo sospetto attentato in Francia: un automobilista travolge passanti sull’isola di Oléron. Scrive notizie.it

francia grida allahu akbarTerrore in Francia, grida "Allah Akbar" e con l'auto investe la folla: 10 feriti - Un uomo a bordo di un'auto ha investito diverse persone sull'isola d'Oléron, sulla costa atlantica della Francia. Riporta iltempo.it

francia grida allahu akbarGrida “Allahu Akbar” e investe diverse persone - BORDEAUX Un automobilista ha investito deliberatamente diverse persone in diverse località dell’isola di Oléron, sulla costa atlantica della Francia, ferendo almeno dieci persone, quattro delle quali ... Si legge su corrieredellacalabria.it

Cerca Video su questo argomento: Francia Grida Allahu Akbar