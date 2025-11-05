Roma, 5 nov – Un uomo di 35 anni, residente sull’isola di Oléron, sulla costa atlantica francese, ha investito deliberatamente pedoni e ciclisti lungo la strada che collega Dolus-d’Oléron a Saint-Pierre-d’Oléro n, gridando “ Allahu Akbar ” al momento dell’arresto. L’attacco è avvenuto intorno alle 8:45 del mattino. Ancora terrore in Francia. Secondo la procura di La Rochelle, l’automobilista ha colpito diverse persone in più punti del tragitto, provocando dieci feriti, quattro dei quali in gravi condizioni. Alcune vittime, di età compresa tra i 22 e i 67 anni, sono state trasportate in elicottero all’ospedale universitario di Poitiers. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Francia, grida “Allahu Akbar” e investe dieci persone sull’isola di Oléron