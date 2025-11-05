Francia grida ‘Allahu Akbar’ e investe 10 persone

L'uomo ha investito deliberatamente 10 persone, quattro delle quali sono ferite in modo grave, prima di essere arrestato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Francia, grida ‘Allahu Akbar’ e investe 10 persone

Francia, uomo grida 'Allahu Akbar' e investe 10 persone - Il procuratore di La Rochelle, Arnaud Laraize, ha dichiarato che al momento si indaga per tentato omicidio, precisando che, finora, la procura antiterrorismo non ha preso in carico il caso ... Si legge su msn.com