Francia grida ‘Allahu Akbar’ e investe 10 persone

Imolaoggi.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'uomo ha investito deliberatamente 10 persone, quattro delle quali sono ferite in modo grave, prima di essere arrestato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Francia, grida ‘Allahu Akbar’ e investe 10 persone

francia grida 8216allahu akbar8217Terrore in Francia, grida "Allah Akbar" e con l'auto investe la folla: 10 feriti - Un uomo a bordo di un'auto ha investito diverse persone sull'isola d'Oléron, sulla costa atlantica della Francia. Lo riporta iltempo.it

francia grida 8216allahu akbar8217Francia, grida Allahu Akbar e investe diverse persone - Un automobilista ha investito deliberatamente diverse persone in diverse località dell'isola di Oléron, sulla costa atlantica della Francia, ferendo almeno dieci persone, q ... Riporta msn.com

Francia, uomo grida 'Allahu Akbar' e investe 10 persone - Il procuratore di La Rochelle, Arnaud Laraize, ha dichiarato che al momento si indaga per tentato omicidio, precisando che, finora, la procura antiterrorismo non ha preso in carico il caso ... Si legge su msn.com

