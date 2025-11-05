Francia grida Allah Akbar e investe diverse persone | arrestato

"Un uomo di 35 anni ha investito deliberatamente diversi pedoni e ciclisti su una strada tra Dolus d'Oléron e Saint-Pierre d'Oléron", ha dichiarato Arnaud Laraize, procuratore di La Rochelle. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Francia, grida Allah Akbar e investe diverse persone: arrestato

