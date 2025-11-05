Francia con l' auto investe pedoni gridando Allah Akbar

Un’auto lanciata contro un gruppo di passanti ha seminato il panico per 35 minuti sull’isola di Oleron, di fronte alla costa atlantica francese, poco distante da La Rochelle. Cinque i feriti, due in condizioni critiche. Le vittime hanno tra i 22 e i 67 anni, alcune di loro sono state trasportate in elicottero all’ospedale di Poitiers. Alla guida dell’auto un 35enne con nazionalità francese fermato dalla gendarmerie mentre tentava di dare fuoco al proprio veicolo. Nella macchina, che ha preso fuoco solo in parte, sono state rinvenute bombole di gas. Al momento dell'arresto il conducente, noto nella zona per problemi di droga e alcol, avrebbe gridato Allah Akbar. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Francia, con l'auto investe pedoni gridando "Allah Akbar"

Altre letture consigliate

Francia, uomo investe con l'auto cinque persone all'ile d'Oleron, il video - facebook.com Vai su Facebook

Francia, auto sulla folla a Île d’Oléron: ci sono feriti, un arresto. L’autista ha urlato «Allah Akbar» - X Vai su X

Francia, investe pedoni e ciclisti e grida "Allah Akbar" a Oléron - L'uomo di nazionalità francese, di 35 anni, residente nella zona, si è rifiutato di parlare con gli inquirenti ed è stato arrestato per tentato omicidio: secondo il procuratore "ha colpito ... libero.it scrive

Francia, automobilista investe pedoni a Oléron: 5 feriti, 2 gravi. Ha urlato Allahu Akbar - Leggi su Sky TG24 l'articolo Francia, automobilista investe pedoni a Oléron: 5 feriti, 2 gravi. Secondo tg24.sky.it

Francia, 35enne investe pedoni alla guida di un’auto: almeno dieci feriti. Fermato col taser, ha urlato “Allah Akbar” - Il 35enne ha tentato di dare fuoco al veicolo prima di essere fermato con il taser. ilfattoquotidiano.it scrive