Francia auto sulla folla | almeno dieci feriti
Dieci persone sono rimaste ferite, quattro delle quali in condizioni gravi, nell’attacco avvenuto sull’ isola di Oléron, nella Charente-Maritime, dove un automobilista ha travolto intenzionalmente pedoni e ciclisti. L’uomo, 35 anni, con precedenti per effrazioni, è stato subito bloccato dalle forze dell’ordine. All’interno della vettura, che avrebbe tentato senza successo di incendiare, sono state rinvenute bombole di ossigeno. «Al momento dell’arresto, ha gridato Allah Akbar. Tuttavia, il movente non è confermato e l’inchiesta dovrà stabilirlo», ha spiegato il procuratore generale di La Rochelle a Le Figaro, precisando che l’azione dell’uomo è stata «volontaria». 🔗 Leggi su Lettera43.it
