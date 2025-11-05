Francia auto sulla folla a Ile d’Oleron Il conducente gridava Allah Akbar
Roma, 5 novembre 2025 - Un'auto lanciata sulla folla a all'Ile d'Oleron, nell'ovest della Francia, ha causato almeno dieci feriti, di cui quattro gravi. Il conducente, ha dichiarato il magistrato a BfmTv, al momento dell'arresto gridava "Allah Akbar" (“Dio è grande”). E' stata aperta un'inchiesta, al momento, per "tentato omicidio" e le indagini non sono state affidate all'antiterrorismo. Il presidente Emmanuel Macron sta seguendo l'evolversi della situazione dall'aereo presidenziale diretto in Brasile. Il ministro dell'Interno, Laurent Nunez, si sta recando sul posto. Arnaud Laraize, procuratore di La Rochelle, non ha dubbi sulla volontarietà del gesto: "Un uomo di 35 anni, residente a Oléron, ha investito deliberatamente diversi pedoni e ciclisti su una strada tra Dolus d'Oléron e Saint-Pierre d'Oléron". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
