Francia auto sulla folla a Île d’Oléron | ci sono feriti un arresto L’autista ha urlato Allah Akbar
Sono 10 i feriti, di cui alcuni 4 in modo grave, il bilancio dell’attacco all’isola di Oléron (Charente-Maritime), in Francia, dove un automobilista ha investito deliberatamente dei pedoni e dei ciclisti. L’antiterrorismo indaga sul caso. L’uomo alla guida dell’auto, un 35enne, è stato fermato. Risulta avere dei precedenti per effrazioni locali. Ha urlato Allah Akbar. «Al momento dell’arresto, ha gridato Allah Akbar. Tuttavia, il movente non è confermato e l’inchiesta dovrà stabilirlo», ha dichiarato il procuratore generale di La Rochelle a Le Figaro, sottolineando che l’azione del sospettato è stata «volontaria». 🔗 Leggi su Open.online
