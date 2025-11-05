Francia auto sui passanti in Oléron | 5 feriti tre sono gravi Arrestato ha urlato Allah Akbar Bombole di gas nel cofano

Un automobilista ha investito alcuni passanti in due diverse località dell'Isola d'Oléron, sulla costa atlantica della Francia. Il bilancio è di cinque feriti, di cui. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

