Francia alla guida di un auto falcia i pedoni e ne ferisce 10 | Ha urlato Allah Akbar
Grave episodio in Francia, sull'isola di Oléron, dove un uomo alla guida di un'auto ha falciato alcuni pedoni, ferendone almeno 10, quattro dei quali sono in gravi condizioni. È stato arrestato ed è stata aperta un'inchiesta per "tentato omicidio". Il magistrato ha dichiarato che, al momento dell'arresto, l'uomo ha gridato "Allahu Akbar". Il sindaco Christophe Sueur ha spiegato che " si tratta di una persona nota, in particolare alla polizia, per i suoi comportamenti non del tutto normali e per i suoi problemi legati all'alcol ". Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
