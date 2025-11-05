Un uomo di 35 anni alla guida di un’auto ha investito deliberatamente diverse persone sull’isola di Oléron, al largo della costa atlantica della Francia, intorno alle 8.45 di mercoledì mattina: fermato dalla polizia con l’utilizzo del taser, ha gridato “ Allah Akbar ” e ha tentato di dare fuoco al veicolo. Ci sono almeno dieci feriti, quattro dei quali gravi. La Procura di La Rochelle ha aperto un fascicolo per tentato omicidio: “Il movente non è stato confermato e saranno le indagini a doverlo accertare”, ha spiegato il procuratore, Arnaud Laraize, specificando che la Procura antiterrorismo “non è coinvolta in questa fase”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Francia, 35enne investe pedoni alla guida di un’auto: almeno dieci feriti. Fermato col taser, ha urlato “Allah Akbar”