Francia 35enne investe pedoni alla guida di un’auto | almeno dieci feriti Fermato col taser ha urlato Allah Akbar
Un uomo di 35 anni alla guida di un’auto ha investito deliberatamente diverse persone sull’isola di Oléron, al largo della costa atlantica della Francia, intorno alle 8.45 di mercoledì mattina: fermato dalla polizia con l’utilizzo del taser, ha gridato “ Allah Akbar ” e ha tentato di dare fuoco al veicolo. Ci sono almeno dieci feriti, quattro dei quali gravi. La Procura di La Rochelle ha aperto un fascicolo per tentato omicidio: “Il movente non è stato confermato e saranno le indagini a doverlo accertare”, ha spiegato il procuratore, Arnaud Laraize, specificando che la Procura antiterrorismo “non è coinvolta in questa fase”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
