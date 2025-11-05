Francesco Gabbani superdotato? Com' è nata l' imbarazzante leggenda sulle dimensioni del suo pene

Ospite di Alessandro Cattelan a Supernova, il cantautore ha scherzato su una voce ormai virale: la sua risposta spiazza conduttore e pubblico in ascolto. La leggenda su un Francesco Gabbani "superdotato" è tornata a fare rumore dopo l'ospitata del cantautore a Supernova, il podcast di Alessandro Cattelan. Il padrone di casa non poteva lasciarsi sfuggire l'occasione per dare una risposta una volta per tutte a un quesito che, chissà come, circola in rete già da un po'. Sollecitato con tono giocoso, il cantautore ha scelto l'arma dell'ironia per spiegare da dove sarebbe partita la diceria, senza confermare né smentire. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Francesco Gabbani superdotato? Com'è nata l'imbarazzante leggenda sulle dimensioni del suo pene

Argomenti simili trattati di recente

Seguendo il tema degli anni Novanta, @francescogabbani assegna a @iampierc un brano molto speciale, poiché è il brano preferito di suo padre Il daily di #XF2025 lo potete vedere dal lunedì al venerdì su @skyitalia e @nowtvit - facebook.com Vai su Facebook

La squadra di Francesco Gabbani è pronta a splendere sul palco di X Factor Non perdere #XF2025 ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno. - X Vai su X

Francesco Gabbani superdotato? Com'è nata l'imbarazzante leggenda sulle dimensioni del suo pene - Ospite di Alessandro Cattelan a Supernova, il cantautore ha scherzato su una voce ormai virale: la sua risposta spiazza conduttore e pubblico in ascolto. Segnala movieplayer.it