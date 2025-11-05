Francesco Capovilla | reading dedicato a Pier Paolo Pasolini al Modernissimo

Cantautore e bassista, fondatore dei gruppi One Dimensional Man e Il Teatro degli Orrori, attore protagonista del nuovo film di Francesco Sossai Le città di pianura, Francesco Capovilla sarà mercoledì 5 novembre, alle ore 18.15 al Modernissimo, per un reading dedicato a Pier Paolo Pasolini. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

LE CITTA' DI PIANURA di Francesco Sossai, con Filippo Scotti,Sergio Romano,Pierpaolo Capovilla - “Un Certain Regard” al Festival di Cannes ? Venerdì 31, ore 18.45 Sabato 1, ore 16.30 - 18.45 Domenica 2, ore 16.30 - 18.45 : tick - facebook.com Vai su Facebook

Giubileo, perché Papa Francesco lo ha dedicato alla speranza: tutto quello che c'è da sapere - Il Giubileo che prende l'avvio il 24 dicembre è un evento religioso di enorme rilevanza per la città di Roma, l'Italia ed il mondo. Si legge su ilmessaggero.it

Papa Francesco e i migranti, don Capovilla: “Gli regalai la spilla dei porti aperti, era contro il sistema” - Il parroco di Marghera che regalò a Bergoglio la spilla “porti aperti” racconta l’impegno di papa Francesco. Si legge su fanpage.it