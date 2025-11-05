Francesca Fialdini svela se tornerà a Ballando dopo l’infortunio
Dopo l’infortunio della scorsa settimana, Francesca Fialdini ha dato aggiornamenti sulle sue condizioni di salute: la conduttrice è stata fasciata con ossido di zinco e sta facendo terapia, anche se il piede è ancora gonfio e non riesce a poggiarlo perfettamente. Nel frattempo, il suo maestro Giovanni Pernice ha svelato se ci saranno alla prossima puntata: “Lo show must go on”. A dare aggiornamenti sul prosieguo del suo percorso a Ballando con le stelle è stata la stessa Francesca Fialdini nel corso dell’ultima puntata di Ballando Segreto, pubblicata martedì 4 novembre su Ray Play. “Mi hanno fatto una fasciatura all’ossido di zinco, ho il terzo e quarto dito del piede gonfissimi”, ha spiegato la conduttrice. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
