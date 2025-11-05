Francesca Fialdini svela se tornerà a Ballando dopo l'infortunio | Il piede è ancora gonfio
Dopo l'infortunio della scorsa settimana, Francesca Fialdini ha dato aggiornamenti sulle sue condizioni di salute: la conduttrice è stata fasciata con ossido di zinco e sta facendo terapia, anche se il piede è ancora gonfio. Nel frattempo, il suo maestro Giovanni Pernice ha svelato se ci saranno alla prossima puntata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
