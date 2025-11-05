Francesca Fialdini si ritira da Ballando?
La strada verso la vittoria di Francesca Fialdini a Ballando con le Stelle sembrava essere completamente spianata. Almeno fino all’ infortunio al piede sinistro della scorsa settimana che ha reso incerto il suo percorso al fianco di Giovanni Pernice. La conduttrice ha infatti messo in dubbio la sua permanenza nel talent show e, con “ amarezza e tristezza nelle giuste proporzioni “, ha ipotizzato che avrebbe potuto non essere presente nella settima puntata, in onda sabato prossimo. Un dilemma che è stato sciolto nelle scorse ore. La nostra idea è The Show Must Go On. (.) Altri anni (la giuria) ha dato 50 (punti) ad altri per aiutare. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Scopri altri approfondimenti
Comico siparietto a "Da noi a ruota libera" Francesca Fialdini ha scherzato con Rosa Chemical riguardo al suo feticismo. Come ha reagito il cantante ospite ieri nella sua trasmissione - facebook.com Vai su Facebook
Cantando con le stelle: “E se domani”, la versione a sorpresa di Francesca Fialdini. La puntata integrale di #BallandoConLeStelle è su #RaiPlay bit.ly/rivediBCLS2025 - X Vai su X
Ballando con le stelle, Francesca Fialdini lascia il programma? Ecco la risposta inaspettata - Francesca Fialdini lascerà Ballando con le stelle dopo l'infortunio della settimana scorsa? Segnala donnapop.it
Francesca Fialdini tornerà a Ballando con le stelle? La decisione definitiva dopo l’infortunio al piede - Dopo i dovuti controlli a seguito di un’infrazione al piede destro, la concorrente ha rivelato la decisione presa in merito alla sua partecipazione. Da libero.it
Francesca Fialdini resta o lascia Ballando con le stelle 2025? La decisione - Ecco la decisione C’è grande attesa rispetto alla decisione di Francesca Fialdini: la sua situazione di salute le p ... Secondo ultimenotizieflash.com