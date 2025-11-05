Francesca Fialdini si ritira da Ballando?

Davidemaggio.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La strada verso la vittoria di Francesca Fialdini a Ballando con le Stelle sembrava essere completamente spianata. Almeno fino all’ infortunio al piede sinistro della scorsa settimana che ha reso incerto il suo percorso al fianco di Giovanni Pernice. La conduttrice ha infatti messo in dubbio la sua permanenza nel talent show e, con “ amarezza e tristezza nelle giuste proporzioni “, ha ipotizzato che avrebbe potuto non essere presente nella settima puntata, in onda sabato prossimo. Un dilemma che è stato sciolto nelle scorse ore. La nostra idea è The Show Must Go On. (.) Altri anni (la giuria) ha dato 50 (punti) ad altri per aiutare. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

francesca fialdini si ritira da ballando

© Davidemaggio.it - Francesca Fialdini si ritira da Ballando?

